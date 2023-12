Na véspera do Natal, Pelznickel vai as ruas pela última vez no ano no tradicional desfile em Guabiruba

Na tarde deste domingo, véspera de Natal, os Pelznickel, também conhecidos como Papai Noel do Mato, saíram pela última vez nas ruas de Guabiruba, no tradicional desfile que encantou, mas também assustou crianças e adultos.

O desfile iniciou por volta das 14h na Pelznickelplatz com percurso de carro e também a pé pelas principais ruas da cidade. Os Pelznickel chegaram a entregar alguns presentes para crianças que se comportaram ao longo do ano, segundo a lenda. Aquele outro Papai Noel, de roupa vermelha. também esteve presente entregando doces.

A família Habitzreuter acompanhou a largada do desfile. A pequena Luana, inclusive, recebeu um presente de um dos Pelznickel e posou para fotos. “Ela não tem medo. Gosta muito deles”, contou a mãe Carina Habitzreuter.

Denilson Goulart, de 26 anos, é um dos mais experientes que usa o traje do Papai Noel do Mato. Ele conta que apesar de assustar, as crianças gostam muito do Pelznickel.

“Eu me fantasio há 12 anos. Comecei bem novinho. Acho que muitas crianças têm medo, mas muitas gostam. Recebemos muitas cartinhas e doação de pipos que as crianças mesmo dão como um incentivo para elas pararem de usar pipo ou mamadeira. Natal para mim tem que ter um Pelznickel, como falei, me visto há muito tempo, então não sei passar o Natal sem. É um prazer fazer isso”, contou Goulart.

Organizado pela Sociedade do Pelznickel, o evento acontece há décadas. Com correntes, sinos e Grunhidos, o Papai Noel do Mato chamava a atenção pela rua. Muitas pessoas pediram para baterem fotos.

“Virou tradição no dia 24 de dezembro acontecer este desfile, que é realizado desde 1992. Antes a gente tinha um ou dois pelznickel e agora com a criação da Sociedade o número aumentou tanto que a gente agora divide eles com o desfile do Presépio Vivo, que aconteceu ontem”, explicou Jocimar Ficher, vice-presidente da Sociedade do Pelznickel.

De acordo com a lenda, do Pelznickel (“pelz”, em alemão, é pelagem, e “Nickel”, o diminutivo de Nicolau), o monstro sai da mata e vai até a cidade conferir quem são as crianças malcriadas para levá-las para dentro da floresta.

