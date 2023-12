Trimania Vale: moradores de Brusque são premiados nos giros da sorte

Três moradores de Brusque foram premiados nos Giros da Sorte da Trimania Vale neste domingo, 24, no sorteio especial de Véspera de Natal. Ao todo, cada um irá receber R$ 5 mil. O quarto e maior prêmio, de R$ 1 milhão, foi recebido em Itajaí por apenas uma pessoa.

Os três primeiros prêmios tinham como valor R$ 20 mil, e foram recebidos dois em Blumenau, em Rio do Sul, Benedito Novo e em Itajaí. Em Brusque, os prêmios do giro da sorte foram recebidos por Adriano Imhof, do bairro São Luiz, Aurelio Sebold, em Águas Claras e Keli C. S. Archer, no bairro Centro II.

O resultado detalhado está disponível no site trimania.com.br/vale.

