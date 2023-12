VÍDEO – Homem é agredido e tem vidro de carro quebrado por dívida de R$ 25 no Vale do Itajaí

Um homem teve o vidro de seu carro quebrado, além de ter sido agredido, durante a tarde desse sábado, 23, após um acerto de dívidas com outro. O caso aconteceu por volta das 16h, na rua José Alves Cabral, no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e chegando no local, conversou com a vítima, um homem de 56 anos. Segundo o relato ele estava devendo R$ 25 para outro homem, e no sábado, havia sido cobrado do valor.

Ainda segundo o relato, ao ser cobrado, ele pagou a dívida, mas enquanto fazia isso, o outro homem, de 43 anos, quebrou o vidro do carro e começou a lhe agredir com socos e chutes. Por conta das agressões, a vítima ficou com lesões no nariz e machucado no joelho direito.

Uma testemunha informou aos policiais onde o agressor estaria escondido. Chegando no local informado, conversou com o homem que admitiu as agressões, mas afirmou que quem havia iniciado a discussão teria sido a vítima e que ainda teria lhe dado um tapa no peito, por isso revidou.

Após o agressor prometer comparecer em audiência designada, foi feito o Termo Circunstanciado e as partes liberadas no local. Veja momento das agressões.

