Brusque: veja a previsão do tempo para este feriado de Natal

Nesta segunda-feira, 25, feriado de Natal, o tempo deve ser abafado em Bruques, mas com a presença de chuva. De acordo com a Epagri/Ciram, há 84% de probabilidade de precipitação na cidade.

A previsão do tempo ainda aponta altas temperaturas no município, com os termômetros variando entre 20°C e 33°C. Além disso, as rajadas de vento podem atingir os 41km/h.

Já nesta terça-feira, 26, as temperaturas se mantêm. Os termômetros devem marcar entre 18° e 33°, mas com chances de chuva em Brusque.

