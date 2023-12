A previsão meteorológica sinaliza mais um dia de intenso calor em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí nesta segunda-feira de Natal. Contudo, uma frente fria está programada para atravessar Santa Catarina, avançando da tarde para a noite, prometendo alterar as condições climáticas na região.

Paralelamente a essa condição, um ciclone em alto mar, posicionado diante da costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, também está propenso a impactar uma porção do estado, sobretudo a partir da noite e ao longo da terça-feira.

Sobre a síntese previamente exposta, buscamos insights com o meteorologista Piter Scheuer, que prontamente compartilhou esclarecimentos sobre o assunto à nossa coluna.

Os detalhes desta conversa estão integrados ao boletim subsequente, disponível então para sua apreciação.

Calor segue no Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

Esta segunda-feira de Natal promete ser propícia para atividades ao ar livre em Brusque e região durante grande parte do dia. A presença e predominância do sol, especialmente pela manhã, são esperadas na região.

A temperatura, pois, tem potencial para ultrapassar os 34 a 35ºC.

Contudo, é imperativo ressaltar que está prevista a passagem de uma frente fria por Santa Catarina, iniciando pelo Oeste, Serra e Sul do estado.

Inicialmente, tudo indica então que este sistema alcançará o Vale do Itajaí possivelmente no decorrer da tarde em direção à noite.

Antecipa-se [para Brusque e região] a ocorrência de trovoadas isoladas, capazes de trazer chuvas intensas em determinadas áreas, enquanto em outras próximas, a precipitação pode ser nula ou quase nula.

Não descartamos a possibilidade de eventos climáticos mais intensos, restritos a pontos bastante isolados.

A influência do ciclone

É importante abordar também a formação de um ciclone em alto mar, situado diante da costa do Rio Grande do Sul e Uruguai.

Desde já, ressaltamos que sua influência sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí será reduzida.

A previsão indica que, a partir da noite desta segunda-feira até a manhã de terça-feira, as cidades do Vale devem ter ventos com rajadas, atingindo velocidades de 30 a 50km/h.

Embora seja um vento mais contínuo, não suscita preocupações para os residentes de Brusque e adjacências.

Os picos mais intensos em Santa Catarina tendem a se concentrar nas cidades do Litoral Sul, e em alguns municípios da Serra catarinense, que podem registrar rajadas superiores a 50 a 60km/h.

Vale destacar que, ainda na terça-feira, está prevista a chegada de um ar mais seco e ameno para Brusque e região, proporcionando um alívio ao calor intenso.

Inclusive, a quarta-feira pode amanhecer com temperaturas entre 17 a 18°C, ou até mesmo abaixo disso, enquanto as tardes na região do Vale do Itajaí tendem a apresentar uma redução no calor mais intenso ao longo da semana.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir, queremos que você conheça então quem está apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Os nomes de cada um deles estão expostos nos banners que aguardam por seu clique, para assim conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Entre mugidos e emoções, vaca encanta Botuverá com surpresa dupla

2. GALERIA – Concerto de Natal das Luzes ilumina o Santuário de Azambuja

O tempo na madrugada de Natal

Dando seguimento à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela subsequente, é viável verificar as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer em cada local, destacadas em vermelho.

Adicionalmente, a apuração evidencia uma ausência de chuvas durante o período, ressaltado, pois, em azul. Acompanhe os detalhes.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, apreciem as esplêndidas paisagens compartilhadas pelos nossos leitores, revelando como cada local destacado nas legendas amanheceu nesta segunda-feira de Natal.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 23

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK