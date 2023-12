Condenado por homicídio e estupro de duas adolescentes em Goiás é preso em Gaspar

Um homem, acusado de matar e estuprar duas adolescentes em Goiás, foi preso nesse sábado, 23, no bairro Figueira, em Gaspar. Rafael Dichtl foi um dos quatro condenados pelas mortes de Natália Oliveira da Silva, de 14 anos, e Raiane Maia Moreira, de 17 anos.

As adolescentes foram estupradas por quatro homens e depois mortas. Rafael é apontado como o responsável por executar uma delas com dois tiros na cabeça. O crime aconteceu em 2007 e Natália e Raiana ficaram desaparecidas no município Cidade Ocidental.

Prisão

Após ser condenado há 45 anos de prisão, Rafael estava foragido. Porém, foi localizado por volta das 18h desse sábado, pela equipe de policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Blumenau (DRFR), após troca de informações de inteligência com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, Rafael foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. A pena dos quatro condenados, somada, ultrapassa 192 anos de prisão.

