Notícias animadoras partem dos especialistas em meteorologia aos moradores de Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí neste domingo, 24, que se preparam para celebrar a noite da véspera de Natal.

As condições meteorológicas prometem ser favoráveis às atividades ao ar livre, com a previsão, inicialmente, indicando uma possibilidade muito baixa de chuva durante o período noturno sobre a região.

Contudo, as perspectivas não eliminam a possibilidade do surgimento de trovoadas típicas de verão, especialmente a partir da tarde, impulsionadas pelas temperaturas elevadas, as quais devem novamente superar os 30ºC ao longo do dia.

A síntese apresentada acima, pois, conta com a avaliação do meteorologista Piter Scheuer, que generosamente compartilhou conosco suas análises e projeções sobre o assunto.

Detalhes adicionais dessa significativa conversa foram incorporados no boletim a seguir, disponibilizado para sua apreciação.

O dia da véspera de Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

Dou início a esta análise focando as condições meteorológicas voltadas para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, estendendo essa perspectiva também às praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

A manhã, que teve um início ensolarado, promete manter essa configuração ao longo de todo o período matutino, com as temperaturas mais uma vez em ascensão.

No entanto, é crucial salientar que, com a chegada da tarde, o calor acima de 30ºC tem o potencial de desencadear a formação das trovoadas típicas de verão, capazes de trazer chuvas intensas a uma determinada área e praticamente nenhuma a outra próxima.

Essas instabilidades, a princípio, tendem a se dissipar com o avançar do entardecer.

A noite da véspera de Natal

À medida que nos aproximamos da noite de véspera de Natal, as previsões meteorológicas para Brusque e outras cidades do Vale de Itajaí, assim como para as praias do Litoral Norte de Santa Catarina, indicam condições propícias para atividades ao ar livre.

Inicialmente, as projeções indicam uma baixa possibilidade de chuva. Caso ocorra, ela tende a ser bem isolada, ou seja, afetando poucas áreas.

No entanto, é relevante destacar que esta visão é preliminar, fundamentada nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, os quais estão em contínua evolução à medida que recebemos novos dados.

Portanto, compartilhamos neste momento apenas as perspectivas meteorológicas disponíveis até o momento.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Seguindo com a edição deste domingo, agora vamos abordar as informações referentes ao monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada recente.

Na tabela abaixo, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, referente a cada local mencionado em anexo (em vermelho).

Além disso, a apuração evidencia ausência de chuvas nas áreas monitoradas até as primeiras horas da manhã (em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar, não deixe de apreciar então as incríveis fotos compartilhadas pelos nossos leitores.

Cada imagem retrata vividamente como a manhã deste domingo se iniciou nos diversos locais mencionados nas legendas.

Desfrute da beleza e inspiração capturadas nessas fotografias.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

