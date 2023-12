GALERIA – Tradicional desfile do Presépio Vivo reúne moradores nas ruas de Guabiruba

Aconteceu neste sábado, 23, o tradicional desfile do Presépio Vivo, em Guabiruba. Diversos moradores saíram de suas casas para acompanhar o desfile durante a noite. A ação acontece todos os anos na data que antecede a véspera de Natal, 24 de dezembro. O desfile ocorreu às 19h30.

A ação natalina é organizada pela comunidade da Igreja Nossa Senhora Aparecida e acontece há mais de 30 anos. O desfile começou na rótula do bairro Lageado Baixo e seguiu para as ruas do Centro.

Em 2022, o desfile contou com a presença da Sociedade Pelznickel desde o início da passagem dos carros alegóricos. Neste ano, a companhia se repetiu. Confira os locais percorridos.

Participações

Bárbara da Silva Chaves, membro da Sociedade Pelznickel, auxilia no presépio há cerca de três anos. Para ela, o mais legal do presépio é ver a reação do público no momento em que o desfile acontece. “É um desfile muito grande, um dos maiores que a gente tem aqui nesta época, então eu acho essa expectativa das pessoas muito legal e muito gostoso de se ver”, diz.

Ela ressalta que com a presença do Pelznickel o desfile fica ainda melhor. “O desfile de Natal em Guabiruba sem o Pelznickel não é um desfile de Natal. As crianças já esperam o Pelznickel, não é nem o Papai Noel”, brinca.

Para Armando Ebele, colaborador do transporte do presépio, todo ano, quando chega, ele acompanha o desfile. “É uma coisa que todo mundo gosta de ver. E nós conseguimos coisas boas com isso”.

Tradição eterna

O morador de Guabiruba, Marciano Schork, ressaltou a importância do desfile para a cidade e também que sempre está presente, acompanhando a passagem do presépio. “É uma tradição que nunca deve acabar”, enfatiza.

Entretanto, ele pontua que a data poderia, de fato, ser na véspera do Natal, 24 de dezembro.

Confira registros do desfile do Presépio Vivo de Guabiruba:

Veja algumas fotos do evento:

