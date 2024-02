Santa Catarina é o segundo estado com maior atuação de empresas do setor imobiliário

Vende e aluga

SC é o segundo estado com maior atuação das empresas do setor imobiliário, segundo pesquisa do Grupo Prospecta em parceria com o Sienge. Em primeiro está São Paulo, com 19% das companhias, enquanto SC (11%) e Minas Gerais (9%) ocupam, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares.

Dupla face

O mesmo Supremo Tribunal Federal onde o “iluministro” Dias Toffoli resolve, monocraticamente, perdoar dívidas confessadas de empresas corruptas no valor de R$ 18 bilhões, está processando um catarinense denunciado por furtar uma garrafa de termogênico (suplemento alimentar que ajuda na queima de gordura) avaliada em R$ 100,90. O capricho “supremo”: a Defensoria Pública da União havia pedido o encerramento do processo com base no “princípio da insignificância”. Pedido ignorado.

Segundo professor

Uma estudante de 17 anos com transtorno do espectro autista, obteve na Justiça Federal de SC o direito de ser atendida por professor de apoio especializado, durante de aulas e demais atividades do curso que frequenta no campus de Jaraguá do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SC. Justo. Trata-se de uma instituição pública. Mas o que dizer de inúmeras outras decisões do gênero exigindo tal direito de instituições privadas? A quem será remetido este custo adicional?

O que falta

Louvável a viabilização da rota aérea entre Florianópolis e o Panamá, mas falta resolver problemas internos, aqui em SC. Para chegar a Florianópolis por via aérea, por exemplo, catarinenses do Oeste sofrem com opções reduzidas. Havia quatro voos semanais e agora apenas um e em horário difícil, para ida e volta,

Muros de vidro 1

Um novo projeto de lei buscando reforçar a segurança nas escolas de SC foi apresentado na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Antídio Lunelli, propõe a instalação de muros de vidro, grades ou painéis transparentes nas unidades. O intuito é aumentar a visualização da movimentação interna das escolas para quem está do lado de fora.

Muros de vidro 2

A Secretaria de Estado da Educação informa que quanto à prevenção da violência nas escolas, em 2023 foram listadas 6.367 ocorrências, em 769 unidades.

Segregação cruel 1

Na primeira sessão de julgamento do ano, terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para garantir a uma mulher transgênero o direito de permanecer em prisão domiciliar. O benefício havia sido revogado em primeiro grau, com a determinação de que ela se apresentasse a um presídio de Criciúma destinado apenas a presos masculinos.

Segregação cruel 2

A mulher cumpria pena em regime domiciliar naquela cidade, mas o juízo da execução penal de Florianópolis determinou que ela escolhesse entre retornar à capital – condição para manter a prisão domiciliar – ou permanecer por lá, caso em que deveria se apresentar voluntariamente ao presídio masculino. Barbaridade.

Chá mate

Lei estadual sancionada semana passada cria a Rota Turística Caminhos da Erva-Mate na região do Planalto Norte de SC, abrangendo os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis e Três Barras. Este espaço faz votos de que, em futuro próximo, possa encontrar nos bares, restaurantes e ambulantes nas praias aquele delicioso chá gelado e natural que é vendido em profusão nas praias do Rio de Janeiro.

Faturamento

Impulsionada pela movimentação econômica causada pelas férias e circulação de turistas no Estado, a arrecadação catarinense ultrapassou a barreira dos R$ 4,5 bilhões em janeiro, estabelecendo um novo recorde. Trata-se do maior valor arrecadado em um único mês pelo Fisco de SC, resultado de um período atípico e que não deve se manter ao longo do ano. A marca representa crescimento nominal de 22,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Ivete S/A

Impressionante o vigor da cantora baiana Ivete Sangalo, que está iniciando uma turnê com meses de duração. Começa dia 1º de junho por Manaus e termina e 29 de março do próximo ano em Fortaleza. Em SC o único show está agendando para 1º de fevereiro, em Florianópolis.