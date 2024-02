Homem é atingido por quatro tiros dentro de carro em Blumenau

Um homem foi atingido por quatro tiros dentro do seu carro na noite desta quarta-feira, 7, no Salto Weissbach, em Blumenau. O caso aconteceu por volta de 21h. De acordo com relatos, a Polícia Militar suspeita de que a ação foi motivada por um desentendimento entre a vítima e um ex-parceiro no tráfico de drogas.

A PM foi acionada para ir ao local após moradores da área reportarem terem ouvido barulho de tiros. Ao chegar no local, juntamente com a guarnição do Canil, os agentes encontraram um Ford Ecosport estacionado quase no meio da rua e sem ocupantes. As janelas do veículo estavam quebradas e com marcas de tiros. Havia também sangue no banco do motorista e do volante. Ainda foi encontrada uma sacola com cerca de 50 gramas de maconha.

Logo depois, os policiais foram informados que os bombeiros haviam levado o homem atingido pelos disparos ao hospital. Ele apresentava quatro lesões causadas pelos tiros, uma a perna esquerda, que foi atingida de raspão, e perfurações na mão esquerda, braço esquerdo e pé.

Relatos

Vizinhos relataram aos policiais que viram um homem baixo, que usava um boné, em frente à casa da vítima, observando o local. Disseram também que ouviram barulho que pareciam tiros, mas não viram mais ninguém.

O irmão da vítima, que foi até o local, mostrou aos policiais uma mensagem de voz enviada pela vítima. No áudio, ele relata que um homem, conhecido dele, havia ido à sua casa e atirado em sua direção para tentar matá-lo.

De acordo com o irmão, os dois tinham uma sociedade de venda de drogas. A vítima, porém, teria encerrado a relação, o que desagradou o outro homem.

Os agentes também foram ao hospital conversar com a vítima. Ele relatou que, ao sair da casa de sua mãe e embarcar no seu carro, foi surpreendido com um som de disparo de arma de fogo vindo pelo vidro traseiro do veículo.

Por isso, ele se abrigou do lado do carona e já começou a sentir os disparos seguintes. A vítima ainda contou que o autor dos tiros chegou a se aproximar do veículo como se quisesse realizar mais um disparo de execução pela janela, mas que ele chutou a porta para afastar o agressor, que teria saído correndo. Ele tentou chegar a persegui-lo brevemente.

A PM suspeita que a vítima saiba quem é o autor, mas teme revelar o nome pela segurança de seus familiares que moram na região. Ele confirma que teve uma desavença com o homem, mas afirma que foi um conflito de trânsito e que, desde então, tem recebido ameaças.

