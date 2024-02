Identificado motorista de caminhão que morreu após cair em ribanceira na BR-280, no Norte catarinense

A vítima do acidente que fez um caminhão capotar e cair em uma ribanceira foi identificada. Emilson Martins é o motorista que morreu após ficar encarcerado na BR-280, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira, 7.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h15, no quilômetro 103 da rodovia, na região do bairro Rio Mandioca. O veículo teria saído da pista, capotado e caído na ribanceira. O caminhão seguiu capotando por cerca de 50 metros abaixo do nível da pista.

Emilson morava em Porto União, onde deixou filhos e família enlutados. Nas redes sociais, familiares afirmaram que ainda não havia confirmação do local do velório e sepultamento.

