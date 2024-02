Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de aluna adolescente no Vale do Itajaí

Um professor de Pomerode foi preso na manhã desta quarta-feira, 7, suspeito de práticar o crime de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Pomerode, efetuou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido contra o professor.

De acordo com a Polícia Civil, há alguns dias ocorreu a notificação dos órgãos da rede de proteção do município de um caso envolvendo possível abuso sexual praticado contra uma adolescente.

A Polícia Civil foi acionada e foi instaurado o Inquérito Policial para apuração do fato. Segundo o relato da Polícia Civil, as investigações apontaram indícios seguros de que um professor da rede de ensino teria assediado e praticado atos libidinosos com uma aluna de 12 anos, e ainda, que poderia estar armazenando imagens pornográficas da vítima.

Prisão do suspeito

Diante da situação, a Polícia representou pela expedição dos respectivos mandados judiciais, sendo que, após manifestação favorável do Ministério Público e do Poder Judiciário, as diligências foram devidamente cumpridas.

Dessa forma, na manhã desta quarta-feira, o suspeito foi localizado na residência onde foram apreendidos vários elementos probatórios para subsidiar a investigação criminal. Logo após, os policiais efetuaram o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra o acusado.

Professor não foi contratado para o ano letivo

Após a prisão, o suspeito foi interrogado formalmente no Inquérito Policial e posteriormente foi encaminhado à Unidade Prisional de Blumenau, onde deverá permanecer preso à disposição do Juízo Criminal de Pomerode.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito lecionava na rede municipal até o final de 2023, mas não foi contratado no ano letivo em 2024, em razão da instauração de um processo administrativo pela prefeitura.

As investigações da Polícia Civil ainda estão em andamento. A Polícia Civil ressalta que informações como identidade dos envolvidos e outros dados que possam identificar a vítima não serão divulgados.

