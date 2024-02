VÍDEO – Deslizamento de encosta e buraco no asfalto: moradores do Águas Claras cobram reparos em vias

Desde de 2022, um desbarrancamento de terra derrubou parte de uma encosta na rua Elisa Klabunde, no bairro Águas Claras. Um morador conta que devido ao problema, tem tido dificuldades para acessar sua garagem. No mesmo bairro, na rua Arnaldo Lussoli, um buraco fundo tem dificultado a passagem de veículos na via. A Secretaria de Obras se manifestou sobre os casos.

Na rua Eliza Klabunde, na última vez em que a Defesa Civil foi acionada no local, representantes disseram aos moradores que um ofício seria enviado à prefeitura.

Ao buscar a localização no Google Maps, é possível confirmar que o problema está presente desde, pelo menos, julho de 2023. Outras fotos encaminhadas pelo leitor mostram como o trecho era antes do problema.

O leitor informou que a árvore presente na foto foi retirada pela prefeitura pois estava prejudicando a tubulação.

Em resposta à situação, a Secretaria de Obras informou que a manutenção do trecho já está no planejamento da pasta, mas que no momento é preciso finalizar a execução dos enrocamentos que estão em andamento para então ser feita a obra na rua Elisa Klabunde.

Vídeos recebidos pelo jornal O Município mostram que até um veículo já ficou preso no local por conta do desbarrancamento. Confira:

O morador conta ainda que outras pessoas estão aproveitando o espaço gerado pela erosão para despejar entulhos e lixos. Entretanto, no local há uma tubulação que, de acordo com ele, pode estar entupida por causa dos resíduos jogados no local. “Quando der uma chuva e a boca de lobo encher, a água não saíra mais por aqui, voltará para a rua”, pontua.

No mesmo bairro

Na rua Arnaldo Lussoli, também no bairro Águas Claras, os moradores reclamaram de um grande buraco no meio da via. Pelo fato da rua ser inclinada, o problema dificulta ainda mais a passagem dos veículos. A cada dia que passa a situação piora.

No local, o leitor menciona que apenas a Defesa Civil compareceu para sinalizar o trecho. Por conta do buraco, a coleta de lixo tem sido prejudicada.

Sobre este caso, o secretário de Obras, Ivan Bruns, respondeu que uma equipe da pasta irá até o local para averiguar o problema.

