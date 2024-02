O intenso calor, que tem sido o protagonista das condições climáticas neste período inicial de fevereiro, promete permanecer em Brusque e em todo o Vale do Itajaí ao longo do fim de semana.

Profissionais em meteorologia destacam, inclusive, que esse aquecimento tende a se intensificar em parte de Santa Catarina.

Isso se deve ao deslocamento da bolha de calor, que está afetando significativamente várias regiões da Argentina e agora se dirige para o Sul do Brasil.

Essa perspectiva abre a possibilidade de algumas cidades, especialmente aquelas situadas mais a oeste de Santa Catarina, alcançarem picos de temperatura de 40°C, e até mesmo superarem esse limite.

Para abordar o tema mencionado anteriormente, buscamos insights com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ele gentilmente compartilhou seus conhecimentos conosco.

No boletim a seguir, Coutinho aborda as previsões meteorológicas para Brusque e toda a região. A nota vem destacar como o município será impactado por essa condição de verão.

Os impactos do calor na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Para esta sexta-feira, não são esperadas mudanças significativas nas condições climáticas em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Isso significa que o calor continua sendo o protagonista, com temperaturas máximas variando entre 32°C e 36°C na região.

O abafamento será constante, embora seja importante mencionar que pode haver alguma variação de nuvens devido à umidade vinda do mar.

Essa oscilação na nebulosidade pode, eventualmente, ofuscar o brilho mais prolongado do sol, amenizando um pouco o calor intenso.

O risco de trovoadas isoladas persiste, como é comum nesta época, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

Algumas áreas podem permanecer sem chuva. Enquanto outras próximas têm risco de serem atingidas por aguaceiros intensos.

O calor no fim de semana

No fim de semana que se aproxima, algumas áreas do Sul do Brasil devem enfrentar um aumento significativo do calor.

Em Santa Catarina, por exemplo, cidades da região Oeste, como Itapiranga e municípios vizinhos, podem registrar temperaturas próximas ou mesmo superiores a 40°C.

No entanto, ao analisarmos a situação para Brusque e sua região, percebemos que não há mudanças no padrão térmico em relação ao que os moradores do Vale do Itajaí têm experimentado em fevereiro até o momento.

Em termos práticos, o fim de semana será caracterizado por um clima típico de verão, com temperaturas variando entre 32°C e 36°C.

O risco de trovoadas persiste, especialmente durante as tardes e noites.

Assim, levando em conta essas projeções, fica claro que cidades situadas mais a leste de Santa Catarina, como Brusque e região, tendem a continuar experimentando o mesmo padrão de verão até então sentido.

Por outro lado, as áreas mais afetadas pela bolha intensa de calor serão aquela situadas em direção à região Oeste do estado catarinense.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração mostra também alguns locais registrando garoa até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

