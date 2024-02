O Brusque não engrena

Depois do empate sem gols com o Joinville, o técnico Luizinho Lopes reuniu os jogadores no vestiário e passou a mensagem que o time do Brusque está “engrenando”. Os resultados não estão vindo e o time penou para conseguir um empatezinho contra o Concórdia. Já são cinco jogos sem vitória, e já passamos da metade da primeira fase do campeonato. Eu não consigo ver esse time “engrenando”. Bem longe disso.

A pergunta mais importante que se faz hoje é o porque do time não ter encontrado ainda o futebol do ano passado, nem que seja uma parte. Falta tudo, desde perigo no ataque até precisão nos passes. É de se imaginar que o treinador tente, nesse momento complicado, blindar o seu elenco. Mas o time quadricolor, hoje, passa longe de ser um candidato ao título. Pode doer pro torcedor, mas o Marcílio Dias está bem a frente do Brusque neste momento, não só na tabela, mas no seu padrão de jogo.

Domingo tem um jogo importante contra o fraco Internacional de Lages, que trocou treinador e vem desesperado para sair da zona do rebaixamento. Nem é preciso dizer que a vitória é obrigação. Bater o Leão Baio significa se manter dentro do G8 do catarinense, além de abrir uma distância boa da parte de baixo e deixar bem longe qualquer risco de rebaixamento. Se tem uma oportunidade para ganhar um jogo pra levantar a estima e tentar marcar uma reação, o jogo de domingo é o cenário perfeito para isso.

Estádio

Enquanto isso, as obras do Estádio Augusto Bauer apertam o passo. Já está sendo colocada toda a base para o gramado sintético, e as bases das novas arquibancadas também estão sendo preparadas. Com o investimento garantido pela Prefeitura, a briga agora é para cumprir o prazo. Com um rendimento tão ruim no frio estádio de Balneário, o Brusque precisa voltar a jogar na cidade com urgência.

Dinheiro

A diretoria do Brusque reuniu imprensa e patrocinadores para apresentar um balanço completo das contas de 2023. Nenhuma pergunta ficou sem resposta sobre a situação financeira do clube, que passou por aperto no ano passado e vislumbra uma 2024 muito melhor por causa do acesso. A diretoria está esperançosa no anunciado acordo entre a rede Globo e a LiBRA, Liga que o quadricolor aderiu recentemente. Pode cair uma grana suficiente para levantar o novo estádio sem sustos.