Na era de ostentação que permeia nossa sociedade contemporânea, marcada pela busca incessante por fama e riqueza, destacam-se famílias que escolhem um caminho singular.

Marcos e Sonia Bianchessi, moradores do pitoresco bairro Gabiroba, em Botuverá, optaram por abdicar das comodidades urbanas em favor de um estilo de vida descomplicado e autossuficiente.

Nesse refúgio sereno, distante da poluição e do agito do tráfego intenso de veículos, a ida ao supermercado restringe-se então a itens como produtos de limpeza ou condimentos.

A maior parte de sua alimentação, pois, é proveniente da terra, cultivada em sua própria propriedade, livre de agrotóxicos.

“Só compramos o estritamente necessário; o restante é plantado e colhido para nosso consumo diário”, compartilha Sonia, que, junto com seu esposo Marcos, desperta com as primeiras luzes do dia para dedicar-se à lida na terra.

*Autoria: Sonia Bianchessi

Um modo de vida singular em Botuverá

Esse modo de vida vai além da mera subsistência. A serenidade emanada dos campos verdejantes se traduz em um padrão de vida incomparável.

Residir em um local assim não só proporciona uma conexão profunda com a natureza, mas também oferece uma riqueza inigualável: o bem-estar oriundo da simplicidade, da autossuficiência e da paz de espírito.

Uma alegria que provêm da simplicidade

Em um mundo em que muitos perseguem a felicidade por meio de bens materiais e reconhecimento público, Marcos e Sonia descobriram a verdadeira plenitude ao desconectar-se do caos do mundo e harmonizar-se com a terra que os nutre.

No turbilhão da vida moderna, eles nos relembram da importância de valorizar o essencial e encontrar alegria nas pequenas coisas.

Constituem um exemplo inspirador de como a felicidade pode ser alcançada na serenidade da natureza e na simplicidade de viver em equilíbrio com o ambiente ao nosso redor.

Encerraremos esta pauta de forma grandiosa, enriquecida então por imagens deslumbrantes que capturam o potencial interiorano de Botuverá.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar as fotografias que cuidadosamente preparamos para proporcionar uma visão única e envolvente.

