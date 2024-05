A previsão do tempo para o fim de semana do Dia das Mães em Brusque e todo o Vale do Itajaí traz, com otimismo, boas notícias para aqueles que planejam aproveitar as práticas externas.

Embora a possibilidade de chuva não possa ser completamente descartada em alguns pontos isolados do município e região, as condições climáticas prometem ser favoráveis durante a maior parte do período.

O renomado meteorologista Piter Scheuer vem contribuir com a nossa coluna, oferecendo uma análise detalhada e complementar sobre a síntese apresentada acima.

Abrangendo desde esta sexta-feira até domingo, as projeções serão analisadas em profundidade.

Não perca os insights valiosos no boletim especial que se segue, cortesia do experiente profissional.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos o boletim com uma visão detalhada do tempo para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí nesta sexta-feira.

Embora o dia tenha iniciado com umidade pontual em certas áreas, a previsão indica que o sol deve marcar presença de forma ocasional ao longo do dia, apesar da constante presença de nuvens.

Consequentemente, a probabilidade de chuva tende a diminuir conforme nos aproximamos da tarde. No entanto, durante a manhã, algum evento pontual ainda pode ocorrer.

Em relação às temperaturas, não se espera um aumento significativo vindo então dos termômetros.

Os picos devem variar entre 23 a 25°C, sem ultrapassar esses valores, principalmente devido à menor exposição solar causada pela expectativa de nebulosidade variada.

O tempo no fim de semana

Analisando o fim de semana do Dia das Mães, os simuladores apontam para condições, de forma geral, favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e região, tanto no sábado quanto domingo.

Embora não seja possível descartar completamente o risco de chuvas, espera-se que a maior parte desses dois dias tenha sol com algumas nuvens e um moderado aumento nas temperaturas.

Prevê-se um relativo aquecimento, diante de temperaturas oscilando entre 27 e 28°C, podendo se aproximar dos 30°C.

Portanto, inicialmente, as previsões são positivas para aqueles que planejam realizar atividades de lazer ao ar livre.

Todavia, é sempre recomendável ficar atento à previsão do tempo para evitar surpresas com eventuais precipitações pontuais.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas ocorrências de chuvas, apenas na forma de garoa, em alguns pontos de Vidal Ramos durante o intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens então ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

