Homem investigado por roubo a ônibus no Paraná é preso em operação em Guabiruba

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram, na manhã desta sexta-feira, 10, mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em endereços em Guabiruba e Balneário Camboriú contra envolvidos em um roubo a ônibus ocorrido em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

A operação foi feita pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). A ação, que ocorre simultaneamente nos dois municípios, conta com a participação de mais de 20 policiais.

Investigações

As investigações de alta complexidade foram iniciadas em março de 2024, após indivíduos roubarem pertences de passageiros de um ônibus na BR-116, em Campina Grande do Sul.

No dia 17 de março, quatro indivíduos armados roubaram um ônibus que seguia de Santa Catarina para São Paulo. O fato ocorreu na região de Campina Grande do Sul, ocasião em que pertences pessoais foram subtraídos dos passageiros com violência e grave ameaça.

“Um dos assaltantes estava embarcado no ônibus como passageiro quando, na região de Campina Grande do Sul, ele deu voz de assalto ao motorista e obrigou que parasse o veículo à beira da rodovia, momento em que outros dois assaltantes entraram no ônibus e outro ficou em um carro de apoio, que posteriormente foi usado na fuga dos quatro assaltantes”, explica o delegado da PCPR Gustavo Pinho Alves.

Um homem foi preso em Guabiruba. Ele e mais um suspeito foram presos e encaminhados para a Delegacia de Campina Grande do Sul.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: