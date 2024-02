Motociclista fica ferido após colisão com carro na SC-108, em Brusque

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na SC-108, no bairro Zantão, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 15. O acidente aconteceu por volta das 9h30 no quilômetro 136.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Fiat Punto, conduzido por uma mulher de 27 anos, e uma Honda CBX.

O motociclista sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Azambuja. Já a condutora do carro não se feriu. Um boletim de ocorrência foi feito no local.

