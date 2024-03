Feijoada do Heinig: veja os horários, local e como garantir ingressos da 15ª edição do evento em Brusque

A 15ª edição da tradicional Feijoada do Heinig está marcada para o dia 11 de maio em Brusque, com destaque para a dupla sertaneja Jorge e Mateus, principal atração da festa.

O evento ocorrerá na Centro de Eventos da FenaJeep, rua Abraão de Souza e Silva, número 1777. A abertura dos portões está programada para as 12h30. A feijoada será servida até às 15h.

Para garantir acesso ao evento, é necessário realizar a doação de um quilo de alimento ou produto de higiene pessoal. Vale ressaltar que as camisetas exclusivas do evento estão disponíveis em quantidade limitada.

Ingressos e mapa da festa

O mapa detalhado do evento e os ingressos estão disponíveis para compra no site do Q2 Ingressos. Os ingressos para a pista estão sendo vendidos a partir de R$ 140, enquanto o valor da mesa na pista é vendida a partir de R$ 200. Os valores podem sofrer alterações à medida que os lotes são vendidos.

Quem garantir uma mesa terá que se atentar a algumas regras. As mesas serão garantidas por ordem de chegada, não havendo lugares pré-definidos. A consumação durante o evento será cobrada separadamente.

Felippe Heinig, organizador do evento, informou que os camarotes já foram totalmente vendidos. “Além da apresentação de Jorge e Mateus, marcada para o início da noite, a festa contará também com performances de outras duplas sertanejas, além de atrações de pagode e DJ”, revela.

Para obter mais informações sobre a festa, basta acessar o site do evento ou o perfil do Instagram (@feijoadadoheinig).

