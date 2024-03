Filho de Bolsonaro deve concorrer a vereador em Balneário Camboriú

Bolsonaro, aqui

Jair Renan, o filho “04” de Bolsonaro, avisou os mandões do PL de SC preparar sua ficha de filiação, o que ocorrerá ainda este mês, com a presença do ex-presidente, em Balneário Camboriú, município pelo qual concorrerá a uma vaga de vereador.

Estrago maior

Não raro câmaras de vereadores, como ocorreu agora com a de Tubarão, aprovam projetos proibindo a queima e soltura de fogos de artifício de estampido, pelos sofrimentos que causam em autistas, idosos e animais, dentre outros. E não se vê, ouve ou lê praticamente ação nenhuma contra um mal diário e até muito pior, que é o extremo ruido, principalmente de motocicletas, com escapamento adulterado.

Mapa do crime

As autoridades ainda não estão se dando conta de que o Brasil está perto de ser um narcoestado, constatam leitores que ficaram assustados com a informação, aqui, de que no país há 72 facções criminosas nos presídios, das quais sete em SC, duas delas com “franquia” nacional, do Comando Vermelho e PCC.

Cofre cheio

O catarinense Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, está prosa. Comandará reunião com diretores e superintendentes, esta semana, para definir a política de crédito da instituição, que tem a fábula de R$ 30 bilhões para emprestar, principalmente para pequenos negócios.

Torcidas banidas

Foram até suaves as medidas determinadas pelo Ministério Público de SC contra torcidas organizadas de Avai, Figueirense e Brusque. Em Minas Gerais, as duas maiores, a Galoucura, do Atlético Mineiro, e a Máfia Azul, do Cruzeiro., envolvidas na morte de um torcedor, sábado, foram alvos de novos prazos de banimento, também pelo MP de lá. A primeira está impedida de entrar em estádios até março de 2026 e sua inimiga até março de 2028.

Controle familiar

Fez ontem um ano da regulamentação de lei da laqueadura e vasectomia em SC. O resultado é que houve um aumento de 79,6% e 48%, respectivamente, na comparação entre 2022 e 2023. Foram 2.777 em mulheres e 5.551 em homens. O incremento deu-se pela mudança nas exigências. Uma delas é que não é mais necessário o aval do cônjuge para a sua realização e a idade mínima exigida para laqueadura foi reduzida de 25 para 21 anos. Mais: não há limite de idade para mulheres que já tenham ao menos dois filhos.

Segurança nas escolas 1

Começou no Legislativo estadual a análise de 10 projetos elaborados pelo Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar (Integra) para elevar o nível de segurança e promover a cultura da paz e cidadania nas escolas catarinenses. Eles resultam de ação realizada durante sete meses pelo comitê, integrado por representantes de mais de 30 entidades.

Segurança nas escolas 2

Nove outros foram encaminhados para consulta a órgãos governamentais. Um deles institui equipe disciplinar mínima para atuação em ambiente escolar, em todas as coordenadorias regionais de educação e composta por um psicólogo, um coordenador pedagógico, um assistente social, um professor e um gestor de segurança proveniente da reserva remunerada do programa “Escola Mais Segura”.

Segurança nas escolas 3

Houve quem, naquele comitê, se preocupou com os professores. Um projeto institui o Programa Escola do Professor, voltado para a promoção do bem-estar emocional, da saúde mental e psicológica dos que atuam na rede pública de ensino. No texto está prevista a constituição de duas unidades de formação de professores ligados ao programa, um na região Oeste ou Meio-Oeste, e outra na região Sul ou Norte.

Prende-e-solta

A reforma no Judiciário começa a pautar discussões no Legislativo de SC. Quem tocou no assunto foi o deputado Antidio Lunelli ao relatar crime de estupro de uma mulher, há dias, em Jaraguá do Sul. O autor foi preso um dia depois. Em janeiro havia sido detido por roubo, ao assaltar uma motorista de aplicativo. Só que a Justiça entendeu que não representava perigo e semanas depois ordenou sua soltura.

Calibre

Um ano após decreto antiarmas de Lula, o número de clubes de tiro no Brasil tem ligeira alta. Na 5ª Região Militar, que compreende SC e Paraná, eles eram 520 em 2022 e 518 no ano passado. As lojas com registro apresentaram ligeiro crescimento de um ano para outro: 717 contra 723. O ritmo de crescimento foi estacando, mas longe de uma derrocada, como previam os desarmamentistas.