O clima de verão está destinado a continuar influenciando as condições do tempo em Brusque e todo o Vale do Itajaí, neste primeiro fim de semana de março que se aproxima.

Em termos práticos, isso implica que o calor será o destaque entre sexta-feira, 1, e domingo, 3, acompanhado, como de costume, por trovoadas isoladas de verão, caracterizadas por sua imprevisibilidade, podendo afetar uma área específica e nada em outra próxima.

Essa projeção é então compartilhada pelo meteorologista Piter Scheuer.

De acordo com suas análises, as temperaturas devem facilmente ultrapassar os 30°C na região.

No entanto, é importante notar, que o domingo, pode surpreender com picos sujeitos a atingir ou até mesmo ultrapassar os 35°C, tornando-se o dia mais quente do fim de semana.

Scheuer recomenda aos interessados em atividades ao ar livre que aproveitem especialmente as manhãs, já que as trovoadas previstas tendem a ocorrer mais frequentemente durante a tarde, em direção à noite.

Clima de verão e o risco de temporais

Quanto ao risco de temporais, embora não possa ser descartado, é mais provável que se manifeste de forma pontual e isolada, caso venham ocorrer. Contudo, o risco é baixo, acrescenta o profissional.

Em resumo, o primeiro fim de semana de março promete períodos de sol entre nuvens em Brusque e arredores, com maior incidência de aberturas de sol pela manhã, seguidas pelo aumento da instabilidade durante as tardes, devido ao calor previsto, conforme indicado por Scheuer.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O clima na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se então para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também, os registros de chuva observados entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

