Adolescente de 17 anos morre após colisão entre carro e duas motocicletas em rodovia do Vale do Itajaí

Um adolescente de 17 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e duas motocicletas na SC-414, em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, na noite da quinta-feira, 29. O acidente aconteceu por volta das 20h40.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Ford Ka, com placas de Luiz Alves, conduzido por um homem que não teve a idade divulgada, uma motocicleta Suzuki, com placas de Itajaí, conduzida por um adolescente de 17 anos, e uma Honda Biz, com placas de Balneário Piçarras, conduzida por um homem de 30 anos, que tinha uma passageira de 27 anos.

O adolescente morreu no local e o condutor do Ford Ka fugiu do acidente sem prestar socorro. Os demais envolvidos tiveram lesões leves e foram levados ao hospital.

Segundo análise feita pela equipe na pista, o Ford Ka invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a Suzuki, que foi projetada contra a Honda Biz. A Polícia Civil e Científica esteve no local e prestou apoio à ocorrência.

