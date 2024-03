Teatro de marionete e música para todos os gostos: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Noite de drinks

O Abstrata Studio, localizado na Avenida Primeiro de Maio, número 38, em Brusque, realizará na sexta-feira, dia 1º, a partir das 20h, mais uma noite especial de drinks. A música ficará por conta do DJ Samla’s e o drink clássico New York Sour estará em promoção com 20% de desconto até às 23h. Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone: (47) 98459-0303.

2. Funk na Gold

Para aqueles que curtem funk, o lugar certo será na tabacaria Tennesse Gold, localizada na Avenida Otto Renaux, número 150, bairro Centro 1, em Brusque. Com apresentações de PR 048, Leozin do SF e DJs convidados, o evento “Mandelão na Gold” acontecerá na noite de sexta-feira, dia 1º. Os whiskies Red Label e White Horse estarão na famosa promoção ‘em dobro’, ou seja, compre um e leve dois. Para as mulheres, haverá um ‘open vodka’ das 22h às 23h. Homens pagam R$ 15 até às 23h e mulheres até o mesmo horário não pagam.

3. Juntos por uma causa

Os movimentos Quero Impacto e Mãos Solidárias realizarão no sábado, dia 2, um evento de caráter beneficente no Container Garden. O palco será dominado por Gui Cañellas (pop rock) e Renato Silva (sertanejo), a partir das 16h. A entrada custará R$ 10, mas também há a opção de levar um produto de higiene pessoal ou de limpeza para utilizar como ingresso. O estabelecimento fica localizado na rua São Pedro, número 2049, bairro São Pedro, em Brusque.

4. Sertanejo e pagode

O Cartolas Pub, localizado na rodovia Antônio Heil, número 5.000, no Limoeiro, em Brusque, contará com uma programação diferenciada para este fim de semana. A noite de sexta-feira, dia 1º, será de muito sertanejo com Lucca Rudolfo. No sábado, dia 2, é a vez da dupla Cleiton e Ruan, além do DJ MK8. Já no domingo, dia 3, é dia de pagode 360º com Cacique de Bamba. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (47) 99990-1247.

5. Teatro de marionete