Exército homenageia Arnoldo Lana, brusquense que lutou na Segunda Guerra Mundial e morreu aos 103 anos

Na manhã desta quarta-feira, 6, o Tiro de Guerra de Brusque divulgou uma nota de homenagem para Arnoldo Lana, que faleceu na terça-feira aos 103 anos. Ele era o único ex-expedicionário da Segunda Guerra Mundial, ainda vivo, morando na região.

Lana foi um dos 48 brusquenses a integrar a Força Expedicionária Brasileira na batalha de Monte Castelo, na Itália, contra o exército alemão. A batalha durou três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, quando os aliados conquistaram o território.

De acordo com a nota, Arnoldo desempenhou um papel fundamental ao integrar a FEB durante os anos cruciais da Segunda Guerra Mundial.

Confira a nota na íntegra:

“O Exército Brasileiro expressa seu profundo pesar diante do falecimento do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, senhor Arnoldo Lana, aos 103 anos, ocorrido nesta terça-feira, dia 5 de março. Natural de Gaspar (SC), o senhor Arnoldo desempenhou um papel fundamental ao integrar a FEB durante os anos cruciais da Segunda Guerra Mundial, dedicando-se com bravura e coragem em solo europeu. Os integrantes da 5ª Divisão de Exército, da 5ª Região Militar e do Tiro de Guerra 05-005 expressam suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos do ex-combatente, assim como manifestam profunda admiração e respeito pelo legado por ele deixado”

