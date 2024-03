Deputados criticam ex-senadora após fala sobre células neonazistas em SC

Repercussão 1

A ex-senadora Ideli Salvatti foi muito criticada por deputados na Assembleia Legislativa por associar SC como células neonazistas em discurso feito em evento católico domingo, na cidade de São Paulo. Massoco, do PL, sugeriu que o Legislativo a considerasse “persona non grata” ao Estado barriga-verde. Recebeu apartes favoráveis de outros dois. Outros mais se manifestaram, indignados, diante da calada bancada do PT. A deputada Luciane Carminatti, que parece não morrer de amores por Ideli, preferiu comemorar em plenário os 20 anos da Universidade do Estado (Udesc) no Oeste que ela, com esforços mais que reconhecidos, conseguiu levar a região.

Repercussão 2

Diante da previsível repercussão, Ideli veio a público dizer que o que afirmou foi, na sua versão pessoal, tirado de “contexto”. Falta humildade a ela. A manifestação que fez, agredindo os catarinenses, embora com forte dose de verdade, é que fugiu do contexto. Lá não era o local apropriado. Deu uma bandeira (materializada em vídeo), de graça, para quem não gosta do PT usar em campanha eleitoral, e por muito tempo.

Vigilante

Louve-se a ação do senador Esperidião Amin em relação ao tão esperado Contorno Viário da Grande Florianópolis. Sem ele, provavelmente, o atraso seria bem maior que os longos 12 anos já vencidos. Ele foi informado, ontem, que a entrega da obra está confirmada para 31 de julho, finalmente. E até lá, quando não ele, pessoalmente, seu gabinete continuará fiscalizando tudo, semanalmente, através de relatórios e voos de drone.

Desinteresse

Sempre atentos a qualquer fato que desabone o “conservadorismo” e o bolsonarismo em SC, os grandes jornais (Folha e O Globo, em especial) não mostraram interesse nenhum, pelo menos até agora, em noticiar a aula pornográfica que uma professora deu para alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola estadual de Chapecó, fato tornado público na Assembleia Legislativa de SC.

Ironia

A banda Planet Hemp, que se apresentou em evento de skate em Criciúma, sábado, depois do prefeito Clésio Salvaro (PSD), ameaçar cortar a energia do palco se o grupo fizesse qualquer apologia às drogas e sexo, resolveu fazer ironia do episódio. Em rede social, um dos vocalistas postou foto junto com um dos eletricistas designados para o corte com a legenda “nosso fechamento”, para dizer que, apesar de tudo, o final foi feliz.

Insensatez

Só a falta de bom senso e um pouco de compreensão da realidade em que vive o pequeno agricultor de SC, pode explicar a violência que a Policia Militar Rodoviária faz contra essa gente, multando seus maquinários agrícolas, nos deslocamentos de uma lavoura para outra. Querem que trafeguem por onde? Para além da atmosfera?

Tulipa Vermelha

O Legislativo estadual deve aprovar nas próximas semanas projeto de lei que institui o Abril da Tulipa Vermelha, mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson. Também estabelece que a bela flor seja símbolo estadual para identificação das pessoas com aquela enfermidade.

Honoris causa

A Udesc outorgou ontem o título de doutora honoris causa à artista, pesquisadora e professora argentina Vilma Villaverde, em reconhecimento às suas contribuições para a área das artes na América Latina e no mundo. O ato também foi marcado pela inauguração da obra de arte pública “Aurora”, criada pela homenageada, no pátio do Centro de Artes.

Segurança do Trabalho

Levantamento do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho informa que as cidades de Joaçaba e Luzerna tiveram o maior número de notificações de acidentes de trabalho em 2022: 245, com quatro mortes na primeira e 60 registros na segunda, respectivamente. Em SC foram 46,8 mil naquele ano. Os dados são do INSS.