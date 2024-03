1) Alguém vai entrevistar algum dono de peixaria em Brusque, perguntando como é

o movimento nessa época do ano na Sexta-feira Santa, quais são os peixes mais

procurados e coisa e tal

2) Na Sexta-Feira Santa a tarde vai chover, então esquece de querer botar as roupas

pra “quarar” no varal

3) O almoço de domingo de Páscoa vai ser maravilhoso, se você fizer na sua casa

4) O almoço de domingo de Páscoa vai ser aquele inferno, se você inventar de sair

com a família para “comer fora”

5) Os ovos de chocolate hidrogenado (aquele que gruda no céu da boca, na língua,

no dente) vão ficar rolando na sua dispensa até o Natal… depois você come na

praia no fim do ano

6) Alguém vai esquecer que sexta-feira é dia de não comer carne e vai comer

7) E quando tudo isso acabar tem aquela promoção de chocolate em tudo quanto é

lugar

Uma dica do Roger Rabbit da Ponta Russa

Essa dica bem que poderia ser patrocinada pelo pessoal lá do Chocolate Vô Paza: “Na Páscoa, não dê roupa de presente para as crianças! Elas não querem meia, nem cueca, nem camiseta, nem chinelo, nada! Eles querem chocolate, estamos entendidos?”

Clima de Páscoa

O clima de Páscoa desse ano foi de calor intenso! Tão intenso que chocolate mesmo só na geladeira. Problema é que quando fica na geladeira fica duro e pode resultar em grandes danos para a dentadura em geral. Por isso é que essa é a época do ano em que os dentistas estão mais felizes, porque vão ter lucro de tudo quanto é jeito! Dito isto, essa semana ganhei uma caixa de chocolates da Nestlé. Lá no tempo que o centro ainda era mão dupla, ganhar uma caixa de chocolate dessas era uma alegria, um evento. Hoje em dia vem um alpino, um galak, dois chokito e 14 smash. Não vem nem um prestígio, nem um Lollo, nem um charge, nada… Parabéns, nota 2! Até com isso conseguiram acabar!

Expressões que só o Brusquense fala

“Ah não, quéis um troféu agora? Pode deixar que amanhã vou passar lá no Gevaerd pra comprar um pra ti!”

Operação Lólóló

A Polícia Militar de Brusque está fazendo a Operação Ruído. Trata-se de uma operação que serve para fiscalizar aquela galera que gosta de andar com a sua moto fazendo ran-dan-dan-dan-pléft-ran-dan-dan-dan-pléft-pléft-ló-ló-ló igual uns alucinados pela cidade afora. Eu até curto um barulho de moto, mas tem uns aí que é demais né, gente, “vamos se respeitar”! Dia desses eu estava caminhando na Beira-Rio (ou o que restou dela!) e ali próximo da Ponte Estaiada passou um estimado com a sua moto e fez um ló-ló-ló desses bem aonde dá aquele éco-éco-éco-éco. Rapaz, pensa no cagaço! A sorte é que eu estava de barriga vazia, senão a m… estava feita.

Cega, aham

Essa semana foi solto o jogador Daniel Alves, condenado por estupro, na Espanha. Pra você ver como a justiça é um negócio complicado, enquanto ainda não havia sido julgado ele estava preso durante um ano e mais alguns meses. Bastou ele ser condenado a mais de quatro anos de prisão que aconteceu o que? Ele foi pra cadeia terminar de cumprir a pena, né Lauritx? Nada disso, cara pálida, ele foi solto e vai aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos que existem na face da Terra. É um total absurdo! Mas se lá “nas Europa”, que é “PRIMEIRO MUNDO”, é assim, vocês imaginem só aqui na “Série B” do mundo como é que é? E não tem pra onde correr, tá!

Pergunta

Valendo um kit Cidadão Brusquense Raiz: que contém duas empadas de palmito do

Lêba, um pão com bolinho do Bar Corujão, um caldo de cana do Guarani, um pão caseiro da Zen, um cachorrão do Alemão, um xis salada do Kaos, uma cuca de banana da Sassipan, duas bananadas do Valdir Bohn, um pastel de camarão do GG, um pote de maionese do Rio Branco, uma caixa de picolé do Maroma, um ovo de Páscoa do Chocolate Vô Paza, meia dúzia de cachorro quente da Festa da Azambuja e um cartão de churrasco de igreja da Festa da Santa Rita. Pergunta rápida: o que vai ficar pronto primeiro?

A) Barragem de Botuverá

B) Trevo da Rodovia Antônio Heil com Itajaí

C) Túnel da Primeiro de Maio

D) Beira-Rio até na ponte que não leva nada a lugar nenhum

E) Túnel entre Itajaí e Navegantes

F) Novo acesso no bairro Itaipava que vai ligar a Rodovia Antônio Heil na Rodovia Jorge Lacerda

G) Retirada total do Posto da PRF de Itapema

H) Asfalto de Botuverá até Vidal Ramos

I) Construção do foguete que vai levar o primeiro brasileiro pra Lua

Comentário do Estagiário Quarta Série Fraca do Papo de Bar:

Ô Lauritx, eu aposto no foguete ali tá, letra I!

Tristeza, Amarildo

Olha, pelos vídeos que estão aparecendo dos “candidatos a pré-candidatos a candidatos” a vereador aqui em Brusque, certamente vai ser um ano pra gente rir bastante e outros quatro pra chorar mais um monte. Que time! Jesus! Parece a seleção brasileira do Diniz, dá vontade de chorar!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Fernandinho Domingos, Charles Habitzreuter, Geovane Haacke, Gervásio Schweigert, Filipi Orthman Lídio (Cafu), Felipe Vieira, Larissa Lauritzen, pra minha afilhada Samantha Mafra e pro meu compadre Sérgio Raimundo da Silva (Zico) que está de aniversário domingo. Feliz Páscoa, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Malandro é o chocolate, que mesmo mole satisfaz uma mulher.”