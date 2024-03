Páscoa e Paixão e Morte de Um Homem Livre: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. OsterBrusque

A programação da “OsterBrusque Fazendinha de Páscoa” finaliza no sábado, 30. A ação que ocorre na Praça Barão de Schneeburg, no centro da cidade, terá na data a apresentação de “Contos, Cantos e Brincadeiras” com a contadora de histórias Felícia Fleck, às 11h e 15h, e também uma apresentação musical com Wanollo às 19h.

2. Nany People

A artista Nany People virá a Brusque com uma apresentação marcada para este sábado, 30, no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural (Cescb). O show, que terá stand up e música, está marcado para começar às 20h. Os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos no site do Ingresso Nacional.

3. Paixão e Morte de Um Homem Livre

Nesta quinta-feira, 28, o espetáculo Paixão e Morte de Um Homem Livre, que acontece no pátio da Capela São Cristóvão, em Guabiruba, inicia às 20h30, e na sexta-feira, 29, às 19h30. A 24ª edição é uma realização da AACSP. Os ingressos para esta quinta-feira estão disponíveis para aquisição em quatro pontos de venda. Em Guabiruba: no Supermercado Kohler, no bairro Aymoré; no Supermercado Carol, Centro; e na secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro. Em Brusque, os ingressos podem ser adquiridos na loja da WJ, no centro da cidade. Para a compra on-line, basta baixar e acessar o aplicativo da Pedidos 10. A apresentação de sexta-feira está esgotada.

4. Karaokê de Páscoa

O karaokê realizado pela ForgetHouse acontecerá no Hi Dogz, na rua Bulcão Viana, 126, no sábado, 30, a partir das 19h. O ingresso antecipado custará R$ 5 e na hora será vendido por R$ 10. No evento também será realizado um sorteio. Mais informações sobre o evento e o sorteio através da conta no Instagram: @forgethouse.

5. Bruscão na final

O confronto Brusque x Criciúma será realizado às 16h30 deste sábado, 30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Ele é o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense 2024. Os ingressos estão custando entre R$ 50 e R$ 200. Nos setores destinados ao torcedor do Brusque, só será permitida a entrada de torcedores com a camisa do Brusque ou camisa normal. Não será permitido a entrada de camisas de outros clubes. Locais de venda: secretaria do clube das 8h às 12h e das 13h30 às 18h e loja Bruscão Mania das 8h às 18h.