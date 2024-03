Telões de LED e praça de alimentação: conheça as novidades do 24º Paixão e Morte de Um Homem Livre

Nesta Quinta e Sexta-Feira Santa, 28 e 29, acontecem as duas apresentações do Paixão e Morte de Um Homem Livre. A atração, que acontece no pátio da igreja São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba, promete muitas novidades.

Promovido pela Associação Artístico e Cultural São Pedro (AACSP), a 24ª edição do espetáculo conta com uma grande estrutura montada. O presidente da AACSP, Sérgio Valle, destaca que uma das principais novidades desta edição serão os telões instalados dos dois lados da plateia.

“Na tradicional plateia de 4,5 mil lugares, teremos dois telões de LED para uma melhor visualização de todo o espetáculo. Será feita a transmissão ao vivo nos telões e todos poderão acompanhar os detalhes de figurino e maquiagem, inclusive quem estiver sentado mais para trás, para observar com melhor nitidez”, comenta.

A acessibilidade também é um ponto importante no espetáculo. Por isso, além do serviço de áudio descrição sob reserva, e da tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras), o público terá à disposição, banheiros com acessibilidade.

Nos dois dias de apresentações, na quinta e sexta-feira, os portões abrem duas horas antes do início do espetáculo. Na quinta, 28, o público pode chegar a partir das 18h30, já na sexta, 29, os portões estarão abertos a partir das 17h30. Para isso, a AACSP terá uma praça de alimentação variada, disponível desde a abertura dos portões até o fim do espetáculo.

Neste ano, também haverá uma loja da associação, em que o público poderá adquirir camisetas, copos térmicos e bonés como lembrança do espetáculo.

O ensaio geral do espetáculo aconteceu na noite desta quarta-feira, 27, no pátio da igreja São Cristóvão. Neste momento, os atores e atrizes entraram no palco com a maquiagem e o figurino que usarão nos dois dias de apresentações. Na teoria, é um ensaio, mas, na prática, é como se já estivesse valendo.

Para deixar tudo pronto para as apresentações, as semanas que antecedem o espetáculo são de muito trabalho para a equipe de som e iluminação. Tudo precisa ser previamente testado e ajustado para que os efeitos de som e luz estejam sincronizados com cada cena.

Responsável técnico por toda a infraestrutura de sonorização, iluminação, painéis de LED e da transmissão ao vivo do espetáculo, o empresário Derlan Rodrei Kohler, faz parte do espetáculo há 22 anos.

Ele começou como figurante, mas com o passar do tempo, viu que seu lugar era na área técnica. “Fiquei duas edições como figurante, depois entrei para auxiliar na parte técnica do teatro e há seis anos assumi a coordenação técnica, sendo responsável também por toda a locação dos equipamentos e montagem”, conta.

De acordo com ele, a equipe de som, luz e projeção é formada por nove técnicos. Outros cinco atuarão especialmente na transmissão para os dois telões de LED instalados no local, uma das principais novidades deste ano.

“O teatro é uma engrenagem. Não tem teatro sem os atores e atrizes, e sem uma boa iluminação. Da mesma forma, precisamos de uma boa qualidade de som para que o público possa ouvir. Então, o trabalho de todos os setores é muito importante”, comenta.

Nesta edição, pela primeira vez a equipe usará um timecode, equipamento de última geração usado em espetáculos da Broadway e que faz com que o controle de som e iluminação seja feito de modo automático. “A mesa de iluminação vai ouvir o áudio e fazer o que está programado para aquela cena. O técnico só precisa mexer se algum ajuste for necessário”, explica.

Serão 20 pontos de som espalhados por todo o ambiente e mais 130 pontos de luz, que farão a diferença no espetáculo. “O teatro é algo que está no nosso DNA. Os anos que não têm, sentimos muita falta. Com o tempo, fui aprendendo, me aperfeiçoando e hoje posso contribuir para contar essa história e espalhar a palavra de Jesus para o público de um jeito tão bonito”, completa.

Os ingressos para a apresentação de sexta-feira, 29, estão esgotados. Entretanto, ainda há ingressos disponíveis para a apresentação de quinta, 28, às 20h30.

Os interessados podem adquirir pelo aplicativo Pedidos 10 ou nos pontos de venda: Loja Wj (Brusque), Mercado Carol (Guabiruba), Mercado Kohler (Guabiruba) e na secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Neste ano, todos os ingressos estão sendo vendidos pelo único valor de R$ 20 e, nos pontos fixos, o pagamento é somente em dinheiro.

Além disso, a compra dos ingressos pode ser feita de forma on-line, ampliando ainda mais a oportunidade para que pessoas de outras cidades possam prestigiar o evento. Para a aquisição de forma on-line, basta baixar e acessar o aplicativo da Pedidos 10. Na plataforma, os ingressos são vendidos a R$ 22 (R$ 20 + taxa de serviço). A partir da compra on-line, é gerado um QR Code, que é enviado ao comprador por e-mail ou disponibilizado no próprio aplicativo. Nos dias das apresentações, tanto na quinta, quanto na sexta-feira, ao chegar ao evento, é indispensável a apresentação do QR Code, seja pelo celular, ou de forma impressa.

A 24ª edição do espetáculo Paixão e Morte de Um Homem Livre é uma realização da AACSP, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio de Havan, Stock Archer, Kohler & Cia, Guabifios e Hipertêxtil, e patrocínio da Prefeitura de Guabiruba por meio da Fundação Cultural.

Há estacionamento interno no local. No primeiro portão, entram os ônibus e a entrada para facilitar o acesso para quem tem necessidades especiais (só para desembarque). No portão 2, é o estacionamento, com vagas para 250 veículos e valor é R$ 10. Já o estacionamento externo o valor é R$ 20.

Mais informações a respeito da programação, acesse: www.aacsp.com.br ou no Instagram @aacspguabiruba.

