Mães brigam em colégio de Brusque após confusão entre filhas

Uma briga entre duas mães foi registrada na tarde desta quarta-feira, 27, na escola Dom João Becker, no bairro Jardim Maluche. O motivo da confusão teria sido uma outra intriga entre as filhas das mulheres.

Relatos de testemunhas são de que diversas crianças presenciaram o fato e que ficaram assustadas com a confusão.

Uma segunda briga teria sido registrada na tarde desta quinta-feira, 28. A reportagem entrou em contato com a escola para saber o motivo do ocorrido, porém apenas recebeu a informação de que a Polícia Militar já estava no local resolvendo o problema.

Motivo

De acordo com uma das envolvidas, ela havia levado sua filha até a escola na quarta-feira, 27, quando duas mulheres a abordaram e logo passaram a lhe agredir. Ela informou que não está envolvida na confusão ocorrida nesta quinta-feira.

A filha da mulher que reportou as agressões teria cortado o cabelo de outra menina após a mesma lhe agredir. Na semana passada, as responsáveis haviam sido chamadas na escola para conversar sobre o problema.

A mãe, que foi agredida, informou que já retirou a filha da escola.

A PM informou que de fato foram registradas ocorrências de brigas no colégio e que tratavam-se do mesmo caso.

