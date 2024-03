O Brusque Basquete/KTO sofreu, nesta quarta-feira, 27, sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro da CBB: 83 a 81 para o Basquete Santos na Arena Brusque. Gabriel, da equipe paulista, foi o MVP da partida. O cestinha foi Brito, do Brusque Basquete, com 29 pontos.

Diante dos atuais campeões paulistas e terceiros colocados do último brasileiro, o time brusquense encontrou dificuldades e demorou a se achar no jogo. O Santos teve superioridade no placar desde o início e chegou a abrir 12 pontos de vantagem entre o segundo e terceiro quarto.

Mas do fim do terceiro período até o fim do jogo, os brusquenses mostraram força e encostaram no jogo. A diferença chegou a cair para dois pontos (57 a 55) e foi assim até o fim. No detalhe, e com destaque para bons aproveitamentos nas bolas de três e também nos tiros livres, o Santos fechou o jogo em 83 a 81.

Na próxima rodada o time de Brusque enfrenta o Osasco fora de casa. A partida será na terça-feira, 2, às 19h30.

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque:

width="1/3"][/vc_column]