*Veja os cães em uma galeria de fotos no fim desta edição

Na tranquila tarde de segunda-feira, 25, no pitoresco bairro Lajeado Baixo, em Botuverá, a vida de uma família então tomou um rumo inesperado e emocionante.

Ricardo Ramthun e sua esposa, Natácia Teixeira Dias, estavam a caminho de casa com seu adorável filho de quatro anos, Gael Dias Ramthun, quando uma cena tocou seus corações de forma indelével.

Por volta das 17h, notaram uma caixa solitária à beira da estrada de terra, bem próximo a um abismo.

O desespero dos cães

Dois pequenos filhotes, com olhares suplicantes e latidos desesperados, estavam do lado de fora, clamando por ajuda.

Mesmo após terem percorrido cerca de 50 metros, o casal não pôde ignorar o apelo daquelas criaturas vulneráveis.

Decidiram voltar atrás e, para seu espanto, encontraram mais três irmãozinhos, igualmente carentes e extremamente debilitados, encolhidos dentro da caixa.

Movidos por compaixão e determinação, Ricardo e Natácia não hesitaram em acolher os cinco filhotinhos em seus braços calorosos.

E foi Gael, o jovem coração de apenas quatro anos, que se tornou a alma vibrante por trás dessa nobre empreitada, acalentando os novos amigos peludos durante todo o restante do trajeto de volta para casa

Cães ganham nova vida

Após serem recebidos com amor e cuidados atenciosos, os filhotes foram agraciados com nomes que ecoam o brilho e a positividade de grandes influenciadores digitais: Luccas Neto, Léo Picon, Neymar, Jojo Todynho e Nicole Bahls.

Contudo, diante de circunstâncias pessoais, o casal se viu diante de um desafio: encontrar lares amorosos para cada um desses preciosos animais.

É nesse momento que a história ganha um novo capítulo, onde o apelo pela solidariedade então se torna vital.

Se você sentir seu coração tocado por essa jornada de resgate e desejar oferecer um lar acolhedor a um desses filhotes, saiba que sua oportunidade chegou.

Para entrar em contato com Ricardo e saber mais sobre a adoção dos filhotes, você pode enviar uma mensagem via WhatsApp para (47) 9 9206-4798 ou ligar para o telefone fixo (47) 3230-1847.

Ao abrir as portas de seu lar e coração para um desses preciosos filhotes, você não apenas acolhe um novo membro em sua família, mas também se torna parte de uma história de compaixão e esperança, onde o amor vence a desolação e a bondade prevalece sobre a adversidade.

Juntos, podemos fazer a diferença na vida desses pequenos seres que tanto precisam de um lar e de amor incondicional.

Cães em fotos pós anúncios

Galeria de fotos

Esta edição se encerra com uma galeria de fotos gentilmente cedida por Ricardo e Natácia, mostrando os filhotes de quatro patas já com a saúde restabelecida após receberem todo o carinho necessário.

