Bebê de 6 meses morre em creche no Norte de Santa Catarina

Uma criança de 6 meses morreu na Creche Municipal Estephania Sjabelski em Major Vieira, no Norte Catarinense. A morte aconteceu nesta terça-feira, 26. A criança foi identificada como Joaquim Ravi Koaski.

Segundo a Polícia Militar, a morte supostamente aconteceu por causas naturais. Por volta das 18h45, policiais militares foram ao Hospital São Lucas para verificar denúncia de uma criança que havia sido conduzida no período da tarde, pela equipe dos bombeiros, e que havia morrido.

No local, policiais conversaram com o pai do menino. Conforme o pai, ele teria sido avisado pela professora da creche de que seu filho teria sido conduzido ao Hospital São Lucas após ter sido encontrado desacordado na creche.

Em seguida, ele foi ao hospital e por volta das 17h foi informado pelo médico de plantão que seu filho havia morrido. Segundo informações do pai da criança, ela não apresentava problemas de saúde e teria sido deixada na escola no início da manhã, como de costume.

O médico que atendeu a criança informou que realizou os procedimentos na tentativa de reanimação, procedimento realizado por mais de uma hora, porém, a criança não reagiu. Ele declarou ainda que o menino não apresentava sinais de agressão, porém, aparentava sangramento com aparência de espuma expelido pelo nariz.

Prefeitura decreta luto por três dias

A Prefeitura de Major Vieira, em nome da Secretaria Municipal de Educação, por meio de nota oficial, prestou condolências à família de Joaquim. “Neste momento de dor e luto, prestamos nossa mais profunda solidariedade à família, professores e funcionários da Creche Municipal Estephania Sjabelski”, diz a nota.

“Um menino querido e amado por todos, e sua inesperada partida deixa um vazio de proporção imensa em nossa comunidade majorvieirense”, completou.

Nesta quarta-feira, 27, o prefeito de Major Vieira, Edson Sidnei Schroeder, decretou luto oficial por três dias. Além disso, as aulas desta quarta-feira foram suspensas na creche.

