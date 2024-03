Identificado homem que foi morto pelo vizinho após briga por bola de futebol no Sul catarinense

Foi identificado como Rafael Villain Rabello, de 34 anos, o homem que morreu atingido por disparos de arma de fogo durante um conflito entre vizinhos em Criciúma, no Sul catarinense, na noite da terça-feira, 26. A briga teve início após uma bola de futebol cair no quintal da residência da vítima, conforme relatório da Polícia Militar.

Por volta das 20h, a PM foi acionada para intervir em uma ocorrência em uma casa localizada no bairro Cidade Mineira. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Rafael atingido por pelo menos quatro tiros. O suposto autor dos disparos, um homem de 51 anos, já não estava no local.

Conforme testemunhas, Rafael dirigiu-se à casa do vizinho para dizer que uma bola havia caído em seu quintal. Após uma discussão entre ambos, a vítima golpeou a janela da residência. Neste momento, o agressor sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos.

De acordo com informações fornecidas pela PM, os dois vizinhos já haviam tido desentendimentos anteriores. Até as 7h30 desta quarta-feira, o suspeito do homicídio ainda não havia sido localizado.

