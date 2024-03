Gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós morre aos 58 anos

Nesta terça-feira, 26, morreu o gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, João Vicenti, aos 58 anos. Ele tinha um câncer no rim e morreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, a banda publicou uma nota oficial confirmando a morte do músico. A causa da morte do músico foi insuficiência hepática, de acordo com o Hospital São Lucas, de Porto Alegre.

João Vicenti nasceu em São Gabriel (RS) e estava na banda Nenhum de Nós desde 1994.

O velório começou às 10h desta quarta-feira, 27, no Crematório Metropolitana de Porto Alegre.

