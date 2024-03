GALERIA – Tradicional teatro da Paixão de Cristo é apresentado pelos alunos do Dom João Becker

Os estudantes dos terceiros anos do Ensino Médio do Dom João Becker apresentaram, na manhã desta quarta-feira, 27, o teatro da Paixão de Cristo, uma tradição que já dura 16 anos na escola. Os alunos e a comunidade acompanharam a apresentação, que aconteceu no pátio da escola.

O diretor João Ricardo, conhecido como JR, relata que o tempo para preparação foi um desafio. Neste ano, a Páscoa é mais cedo, o que significa um período menor para planejar a apresentação. O diretor considera “gratificante” mais uma realização do teatro.

“Todos os anos nós nos apresentamos. Começamos as aulas no dia 15 de fevereiro e nesta quarta-feira fizemos a apresentação. Foi um grupo muito bom”, afirma. “É tempo de Páscoa, é a ressurreição. Tudo é possível para aquele que acredita”, crê.

O estudante Bob Bruno Fabris Barbieri, de 16 anos, teve o papel de interpretar o grande protagonista do teatro da Paixão: Jesus. O aluno relata que estudou muito para realizar o papel e, inclusive, assistiu a vídeos para se preparar para a apresentação.

“É um papel muito difícil. Nunca tinha atuado em um teatro. Então, foi um grande desafio. Há certas falas que são muito impactantes. O Espírito Santo me guiou. Decorei o roteiro, o máximo que pude”, conta o estudante.

Tradição de Páscoa

O teatro da Paixão de Cristo ocorre todos os anos no período da Páscoa e lembra a crucificação de Jesus. Várias apresentações pelo Brasil relembram a história, como em Guabiruba, em que a cada dois anos um grande espetáculo é apresentado.

O teatro no Dom João Becker só não aconteceu durante a pandemia. Conforme João Ricardo, a principal novidade deste ano foram as roupas características do teatro da Paixão, que vieram de Itajaí.

“O grupo de seminaristas de Azambuja montou a equipe. Nós fizemos toda a parte da coreografia desenvolvida por eles. O que mais impressionou foram as roupas, pois conseguiram elas da paróquia de Itajaí. Os alunos se emocionaram muito. Parecia ser real o que estava acontecendo, apesar de ser uma encenação”.

João Ricardo comenta ainda que nunca há dificuldade para definição dos papéis. Segundo o diretor, os alunos do segundo ano do Ensino Médio, por exemplo, já começam a pensar nos personagens da história que têm interesse em interpretar no teatro do ano seguinte.

Galeria de fotos

