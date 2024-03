VÍDEO – Novo filme com Godzilla e Kong chega aos cinemas de Brusque; confira horários da sessões

Godzilla e Kong: O Novo Império, é um novo capítulo no chamado MonsterVerse, onde depois de terem se encontrado como inimigos em Godzila vs Kong, os dois personagens se unem contra uma colossal ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que além de ameaçar sua própria existência também ameaça a espécie humana.

Mergulhando profundamente nos mistérios da Ilha da Caveira e nas origens da Terra Oca, o filme irá explorar a antiga batalha de Titãs que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre.

Dirigido novamente por Adam Wingard, a trama também trará de volta personagens conhecidos, além de introduzir um novo protagonista, interpretado por Dan Stevens.

Godzilla e Kong: O Novo Império está disponível no Cine Gracher do shopping e Cine Gracher da Havan.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO (3D)

Dublado / 15h30 e 21h

KUNG FU PANDA 4 (3D)

Dublado / 19h

CINE GRACHER 2

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO

Dublado / 16h

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO (3D)

Dublado / 18h30

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 3)

CINE GRACHER 3



KUNG FU PANDA 4

Dublado / 17h

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 19h30

CINE GRACHER HAVAN 1

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Dublado / 15h, 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (nos dias 29, 31 e 3)

CINE GRACHER HAVAN 2

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 15h

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS

Dublado / 17h e 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

OS FAROFEIROS

Dublado / 16h e 21h15

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 19h

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: