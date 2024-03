Protetora independente promove venda de pastel em prol de animais resgatados em Brusque; saiba quando e onde

No sábado, 6 de abril, acontecerá uma venda de pastel na rua Guilherme Steffen, n°383, em prol de animais resgatados em Brusque. A ação é promovida pela protetora animal independente Maria Eduarda Martins e ocorrerá a partir das 18h.

Maria conta a jornada de amor e superação de alguns dos animais que foram resgatados e cuidados graças a eventos como esse.

Entre eles, destaca-se a do Eli, um Shar-pei encontrado por Maria Eduarda no Bairro Limeira. Eli foi abandonado doente, magro, cego e agressivo.

Após aos esforços da equipe de resgate, ele passou por tratamentos, cirurgias e hoje vive em um lar temporário.

Dificuldades

Porém, os desafios não cessam. Maria e uma amiga protetora independente enfrentam desafios financeiros para cuidar dos animais resgatados.

Desde castrações até tratamentos para doenças como a rinotraqueíte, cada animal demanda recursos significativos.

É nesse contexto que o “Pastel em prol dos animais resgatados” age. Totalmente independente, o evento conta com o apoio da família de Maria Eduarda e de voluntários.

Venda de cartões

Por apenas R$7, pode-se contribuir para essa causa e desfrutar de um pastel. A venda de cartões ocorre até esta sexta-feira, 29. Para garantir um é possível entrar em contato com Maria pelo telefone (47) 9 8474-9433.

Além do salgado, haverá também venda de refrigerantes, espaço para as crianças se divertirem no pula-pula e até opção de delivery.

É possível acompanhar os perfis de causa animal @peludosbq e @yodaeosresgatados para ajudar a causa.

