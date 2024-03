A segunda frente fria do outono está prevista para chegar a Brusque nos primeiros dias de abril. Espera-se que este sistema a caminho traga uma atividade limitada, com impacto mínimo nos níveis de precipitação e variação de temperatura.

Para fornecer uma análise aprofundada, o meteorologista Piter Scheuer contribuiu com insights para nossa coluna.

No informativo abaixo, ele detalha as expectativas para a iminente frente fria e oferece um panorama das previsões meteorológicas desde esta quarta-feira, 27, até o fim de semana de Páscoa.

Confira os detalhes a seguir.

A frente fria esperada para Brusque

Começamos este boletim abordando o que esperar da segunda frente fria do outono, prevista para chegar a Brusque no início de abril.

Até o momento, tudo indica que será uma frente de atividade fraca, com pouca chuva e variação térmica mínima.

É importante observar que essas são informações preliminares e estão sujeitas a alterações à medida que novas atualizações forem surgindo.

Interessante pontuar que, na semana anterior, a região Oeste de Santa Catarina foi severamente afetada por temporais com ventos intensos, resultantes da passagem de uma frente fria, na ocasião.

Já a próxima, atualmente projetada, aparentemente não deve causar preocupações adicionais para o estado, em especial para o brusquenses, pelo menos inicialmente.

O tempo em Brusque até na Páscoa

Agora, vamos abordar um tema que também desperta atenção entre os moradores de Brusque e região: as projeções climáticas, desde esta quarta-feira até o fim de semana de Páscoa.

De modo geral, prevê-se uma predominância maior do tempo seco, favorecendo assim, as atividades ao ar livre.

Contudo, seria precipitado eliminar por completo a possibilidade de precipitações durante este intervalo de quatro a cinco dias.

De fato, as chuvas podem acontecer, embora se antecipe que sejam acumulados pouco representativos.

Em relação ao período com maior probabilidade, espera-se que a Sexta-feira Santa e o sábado apresentem condições mais propensas a precipitações, especialmente no período da tarde.

Para os outros períodos, a expectativa é de sol aparecendo entre nuvens e uma condição então reduzida de chuva.

Temperaturas até na Páscoa

As temperaturas devem manter o padrão outonal. Espera-se que as madrugadas continuem amenas, variando entre 15°C e 21°C na maioria das cidades do Vale do Itajaí.

As tardes, por sua vez, seguem sem apresentar calor expressivo, diante de máximas raramente excedendo 30°C.

No entanto, é importante observar que o sábado e o domingo de Páscoa tendem a apresentar um aquecimento um pouco maior, diante de temperaturas da tarde podendo facilmente passar de 30°C.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

