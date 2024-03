Apesar do cenário alarmante, SC conseguiu vacinar contra a dengue apenas 20% do público-alvo

Muito aquém

As autoridades de saúde do Estado não sabem mais o que fazer diante de um quadro alarmante de dengue e uma estatística depressiva: SC conseguiu imunizar apenas 22% do público-alvo no primeiro mês de vacinação contra a doença. Pouco mais de 16 mil doses foram aplicadas de um total de 71,4 mil recebidas.

Aula pornográfica

São impublicáveis, aqui, porque pornográficos e no grau mais baixo de despudor, os versos de um poema exibidos em sala de aula, por uma professora para alunos do 1º ano do ensino médio (12 a 13 anos), há dias, na escola estadual Lurdes Lago, em Chapecó. Espantados, deputados estaduais puderem ver imagens e ler tais versos no telão do plenário da Assembleia Legislativa, mandados à exibição pela deputada estadual Ana Campagnolo (PL). O Ministério Público já recebeu o material e a Secretaria de Estado da Educação inquirida. Cabem providências, enérgicas e imediatas.

Falando mal

A ex-senadora e ex-ministra Ideli Salvatti aproveitou um ato em homenagem ao conhecido padre Julio Lancelotti, na cidade de São Paulo, domingo, para falar mal de SC. Disse que vinha de um Estado “lindo e belo mas que se sofre muito lá contra os que pregam o ódio, a violência e a discriminação”, acrescentado ainda que aqui “está em funcionamento o maior número de células neonazistas no país”. Tudo indica, pela irada reação em redes sociais, que não ficará sem respostas, e das mais contundentes. A conferir.

Silêncio

Nenhum autor e mesmo a Academia Catarinense de Letras veio a público se posicionar contra a Universidade do Estado (Udesc), que na definição da lista das obras literárias do Vestibular de Inverno 2024, excluiu qualquer título de SC mais uma vez. A propósito, a UFSC faz também isso e todos se calam. Merecem, ambos, a insignificância que demonstram com seu covarde silencio.

Poder

Uma demonstração do poder que agora tem a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) como presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara: após confirmar, segunda feira, que realizaria ontem a sessão de leitura do parecer do colegiado sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão por suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, ela influenciou para que o relator fosse seu colega da bancada catarinense, deputado Darci de Mattos (PSD-SC). Aliás, escolha elogiada pelo fato do parlamentar não se posicionar de maneira extremista.

Atitude

Quem conhece a família Koerich em Florianópolis e região diz que muito provavelmente ela não tenha gostado de agora ser alçada, através de suas empresas, ao grupo das bilionárias de SC. É que a discrição é uma de suas maiores marcas. Bem ao contrário de umas outras, bem conhecidas e boçais, que assim se autoproclamam nas redes sociais com patrimônio trocentas vezes menor.

Farra punida

Porto Belo, que já foi um dos principais cenários da famigerada e ainda viva farra do boi em SC, agora convive com outra prática abusiva de maus-tratos contra animais: rinha de canários. Que já recebeu um merecido breque: 17 participantes de uma delas acabam de ser denunciados pelo Ministério Público e integrarão processo criminal. Bem feito!

Dívidas

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debateu ontem o projeto de lei complementar 35/2022) que cria mecanismos para o abatimento das dívidas dos estados e municípios com a União. Apresentada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), a proposta permite a compensação de créditos entre a União e os estados e municípios para que esses entes subnacionais possam investir recursos próprios na manutenção de obras federais — e abater esses valores de suas dívidas com o governo federal.

Esporte brusquense

O esporte de Brusque vive dias de brilho. Além de seu Brusque Futebol Clube estar na final do Campeonato Estadual de Futebol, André Baran, que é número três do mundo e primeiro do Brasil em tênis de praia, já está em Balneário Camboriú treinando para o BT 400, na Praia Central, de amanhã a domingo. A competição conta com premiação de US$ 35 mil e mais de 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, a ITF.

Bom gosto

Nas mesmas escolas onde a maioria dos alunos sabe cantar de cor o que há de pior na música brasileira, eis que milagres acontecem. Um octeto de cordas da Camerata Florianópolis voltou a apresentar em algumas escolas públicas da Grande Florianópolis o Concerto “Villa Lobos para Crianças”.