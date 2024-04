Trimania Vale: morador de Brusque divide prêmio principal e leva R$ 61 mil

Um morador de Brusque foi um dos ganhadores do prêmio principal da Trimania deste domingo, 31. O carro Tracker LT Tubo zero quilômetros + R$ 50 mil foram divididos entre três ganhadores.

Os sortudos são moradores de Blumenau, Brusque e Rio do Sul. De acordo com a Trimania, cada um receberá ⅓ do prêmio, equivalente a R$ 61.333,33.

Além dele, outras duas pessoas também foram premiadas nos 30 giros de sorte e ganharam R$ 1 mil cada, assim como dois moradores de Guabiruba.

O próximo sorteio da Trimania ocorre no domingo, 7, e o prêmio principal será R$ 500 mil, além de sorteios de R$ 10 mil e R$ 2 mil. Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos por R$ 20 cada.

Confira os ganhadores

4º sorteio – prêmio 1 Tracker LT Turbo 0KM + 50 mil (cada um receberá R$ 61.333,33)

ARNILDO ZIEHLSDORFF

Itoupava Central, Blumenau – SC

FELIPE EDUARDO FERNANDES

São Pedro, Brusque – SC

GABRIEL CONSTANTINO DA SILVA BRANGER

Barragem, Rio do Sul – SC

30 giros da sorte

ROSALETE GONCALVES

Steffen, Brusque – SC

LUIS FERNANDO BATSCHAUER

São Luiz, Brusque – SC

JANICE MULLER DE SOUZA

Centro, Guabiruba – SC

ELIOVALDO JESUS DOS SANTOS

Guabiruba Sul, Guabiruba – SC

