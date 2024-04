Jogador do Bruscão presenteia pequeno torcedor autista no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense

Um pequeno torcedor do Bruscão foi presenteado pelo lateral-esquerdo Alex Ruan na tarde deste sábado, 30. Arthur Pacheco, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), celebrou o aniversário de 7 anos e fez um cartaz pedindo a camiseta do jogador do Brusque Futebol Clube.

O jogador viu o gesto durante o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense. Ao fim da partida, ele foi até a arquibancada para a alegria dos torcedores.

Alex jogou a camiseta para o pequeno, que estava acompanhado de toda a família: o pai Everton Nunes, a mãe Daniella Pacheco e a irmã Roberta Pacheco

O momento especial marcou o aniversário de Arthur, que não escondeu o sorriso.

