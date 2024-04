Homem é vítima de tentativa de homicídio enquanto caminhava em rua no Alto Vale do Itajaí

Um homem, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado, 30, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. De acordo com o relatório da Polícia Militar, que foi acionada por volta de 19h15, a vítima estava em situação estável e foi conduzida ao hospital.

O homem caminhava com um amigo pelo bairro onde mora quando foi atingido por tiros. O crime teria ocorrido perto de uma residência que já tem diversas ocorrências registradas, conforme relatório da PM.

Detalhes do crime

Segundo a PM, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu caminhar por 20 metros após ser atingida e caiu no pátio de uma igreja. Na igreja acontecia um culto e as pessoas conseguiram ajudar o homem e também acionaram o Corpo de Bombeiros.

O homem foi atingido nas costas, no braço direito e no quadril. Ele foi conduzido ao Hospital Bom Jesus pelos bombeiros. De acordo com o relatório da PM, a vítima se encontrava estável e não quis dar detalhes sobre o autor dos disparos.

As Polícias Civil e Científica foram acionadas para cuidar da investigação do caso.

