Ordem de serviço para ampliação da Beira Rio até bairro Rio Branco deve ser assinada no começo de abril

A ampliação da avenida Beira Rio até o bairro Rio Branco pode ter a ordem de serviço assinada no começo de abril. A projeção é do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). A avenida seguirá nos fundos da igreja Calvário até a nova ponte no bairro Jardim Maluche, estrutura que fará ligação com o Rio Branco.

A licitação foi publicada em novembro do ano passado. Conforme documento no Diário Oficial dos Municípios (DOM), a sessão presencial de abertura dos envelopes estava marcada para ocorrer no dia 7 de fevereiro. Os próximos passos são os trâmites para a ordem de serviço.

A partir da ordem de serviço, o prazo de execução da obra é de um ano e meio. “A obra vai iniciar pela região do IFC, em virtude do avanço das desapropriações naquele trecho. Os trabalhos começam por ali e vão sentido ao bairro Rio Branco”, afirma André Vechi.

Os trabalhos serão executados pelo consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto, liderado pela empresa vencedora da licitação, a Freedom Engenharia e Construção, que apresentou a proposta mais vantajosa. O termo de homologação foi publicado no DOM no dia 19 de março.

Antes da ordem de serviço, o contrato deve ser assinado entre a prefeitura e a empresa. De acordo com o Executivo, este trâmite está em andamento. Após a assinatura, alguns pré-requisitos para a obra devem ser comprovados pela empresa no prazo de dez dias.

“A data de início das obras é de cinco dias a partir da emissão da ordem de serviço. A empresa vencedora deverá providenciar, para o efetivo início dos trabalhos, a submissão de um cronograma revisado para a obra que seja aprovado pela equipe técnica responsável”, informa a prefeitura.

Informações da obra

A obra dará sentido à ponte que ligará os bairros Jardim Maluche e Rio Branco, estrutura recém-concluída, que hoje está sem as cabeceiras e sem utilidade, pois aguarda a ampliação da avenida Beira Rio. A burocracia fez com que a obra da ponte ficasse pronta antes do novo asfalto da Beira Rio.

Em agosto do ano passado, um decreto da prefeitura encerrou um imbróglio de quase seis anos. Uma servidão administrativa autorizou a construção da avenida em parte do terreno do Instituto Federal Catarinense (IFC). A medida tem o consenso da instituição.

Trata-se de uma pequena área ao lado do estacionamento. O entendimento era que a curva era muito fechada para passar a avenida. Com isso, a cerca do IFC precisaria ser realocada, diminuindo o espaço da instituição, o que já foi feito.

