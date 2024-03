O Brusque largou muito mal na final do Campeonato Catarinense, perdendo por 2 a 1 para o Criciúma neste sábado, 30, no Gigantão da Avenidas, em Itajaí. Com mais de 3,4 mil Tobias Figueiredo abriu o placar no primeiro tempo, Fellipe Mateus ampliou de pênalti e Guilherme Queiróz diminuiu, também em penalidade máxima.

O jogo de volta começa às 16h30 do próximo sábado, 6, no Heriberto Hülse. O Brusque precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Vitória por um gol apenas leva a decisão aos pênaltis. Empate dá o troféu ao Criciúma.

Mau início

A primeira etapa começou com amplo volume de jogo do Criciúma. O Tigre controlava o meio-campo, e o Brusque tinha dificuldades de ultrapassar a linha central. Ainda assim, os visitantes não conseguiam oportunidades mais claras, com grande perigo a Matheus Nogueira.

Fraco na frente

Um raro bom momento quadricolor foi construído aos 15 minutos. Jhemerson lançou Alex Ruan na esquerda. O lateral cruzou para a entrada da área, Dentinho chutou, mas a bola foi bloqueada. Aos 18, Ronei arriscou de fora e, por pouco, Olávio não desviou dentro da área.

No mais, o Brusque não conseguiu mais que um cabeceio torto de Olávio e um chute fraco de Jhemerson, desviado pela defesa para as mãos de Gustavo.

Placar aberto

O Tigre foi amadurecendo o gol. Aos 17, em erro na saída de bola brusquense, Jonathan recebeu boa bola na esquerda, chutou cruzado com a perna canhota, mas a bola ficou fácil para Matheus Nogueira. Aos 21, Wallace travou bem Renato Kayzer dentro da área, próximo à linha de fundo. Na sequência, Ianson bloqueou chute.

Tobias Figueiredo abriu o placar aos 25. Em cobrança de escanteio fechada, a bola viajou até a segunda trave sem proteção nenhuma, para o zagueiro completar para o gol e correr para o abraço.

O segundo tempo seguiu com o Brusque cometendo muitos erros de passe e até em cobranças de falta, falhando com Alex Ruan e Jhemerson ao tentar levantar a bola na área. Em vantagem, o Criciúma parecia pouco inspirado, sem aproveitar os espaços deixados pelo Brusque para contra-ataques.

Ainda pior

O Brusque começou o segundo tempo tentando se lançar ao ataque, mas não conseguia muito mais do que lançamentos na área recolhidos por Gustavo. Aos oito minutos, bola que sobrou na entrada da área terminou com um chutaço de primeira de Jhemerson. A bola saiu à esquerda de Gustavo, com algum perigo.

Aos 15 minutos, Claudinho foi lançado na direita. Matheus Nogueira saiu com tudo do gol, ainda encostou na bola, mas trombou com o adversário. Braulio da Silva Machado apitou o pênalti. O VAR verificou que não havia impedimento antes da falta de Nogueira. Fellipe Mateus cobrou aos 19 minutos e converteu: 2 a 0.

Prejuízo menor

Aos 29 minutos, o Brusque conseguiu diminuir a desvantagem. Paulinho Moccelin alçou na área, a bola bateu na mão de Jonathan, sobrou para Serrato, que chutou, a bola bateu na trave e Gustavo pegou. O árbitro marcou pênalti no toque de mão.

Guilherme Queiróz foi para a cobrança e chutou firme, no canto esquerdo de Gustavo. O goleiro do Tigre, pegador de pênaltis, ainda encostou na bola, mas ela terminou no fundo das redes.

A torcida do Brusque se reanimou, o time também, e a partida ficou mais aberta. O quadricolor partia ao ataque e tinha bons momentos nas combinações pelos lados do campo. Ainda assim, faltava a definição em cada lance. Aos 47, Dionísio arrancou pelo meio e soltou a bomba, que passou perto do gol.

Matheus Nogueira ainda salvou o Brusque aos 52. Eliedson recebeu de frente pro gol e o goleiro fez grande defesa fechando o ângulo.

Brusque 1×2 Criciúma

Campeonato Catarinense

Final – ida

Sábado, 30 de março de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí



Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Madison, Serrato, Jhemerson; Diego Tavares, Dentinho; Olávio

Técnico: Luizinho Lopes

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes; Barreto, Meritão; Claudinho, Renato Kayzer, Fellipe Mateus; Eder.

Técnico: Cláudio Tencati

Trio de arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Johnny Barros de Oliveira (CBF) e Bruno Müller (CBF).

Quarto árbitro: William Machado Steffen (CBF)

Quinto árbitro: Diogo Berndt (CBF).

VAR: Charly Wendy Straub Deretti, auxiliada por Helton Nunes e Luciane Rodrigues dos Santos.

