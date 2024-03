Derrota frustra torcida do Brusque, que ainda acredita no título do Catarinense

A derrota do Brusque por 2 a 1 para o Criciúma na tarde deste sábado, 30, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense, foi um golpe duro para os mais de 2,5 mil torcedores presentes no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

A torcida tentou apoiar o quadricolor comparecendo em massa e incentivando desde a chegada ao estádio, mas o time não teve um bom desempenho dentro de campo.

“É uma pena o time ter estado tão apático hoje. Vim com a minha família de Brusque até Itajaí e esperávamos uma vitória por 2 a 0, mas não foi o que aconteceu”, lamentou um torcedor ao deixar o estádio.

O Brusque estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu diminuir o placar com um gol de pênalti. Isso animou a torcida para o jogo de volta, onde o quadricolor precisará vencer por 1 a 0 para levar a disputa para os pênaltis ou por 2 a 0 para conquistar o título.

“A final ainda não está definida. Continuamos confiantes no time para vencer em Criciúma e trazer o título para nossa cidade”, afirmou outro torcedor.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 6, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

