VÍDEO – Homem ateia fogo em residência da ex-companheira em Indaial

A Polícia Militar de Indaial foi acionada por volta de 23h30 desta sexta-feira, 29, para uma ocorrência de incêndio criminoso. O fato ocorreu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, bairro Ribeirão das Pedras. Quem passou informações à guarnição foi um jovem de 18 anos.

Segundo ele, o ex-companheiro de sua irmã apareceu armado na casa da família, fazendo ameaças. A sua irmã não estava presente no local. Depois, ele ouviu dois barulhos, que pareciam ser tiros, e viu o homem ateando fogo na antiga residência. Logo em seguida ele fugiu.

As guarnições de serviço fizeram buscar para localizar o autor do crime, mas até o momento ele não foi localizado. Diante dos fatos, foi realizado um boletim de ocorrência. As investigações continuarão.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial usou total de 8 mil litros de água para combate e rescaldo. Ninguém se feriu durante o incêndio.

Assista ao vídeo:

Leia os destaques da semana:

1. VÍDEO – Cachoeira tradicional de Botuverá recebe melhorias em seu complexo

2. Conheça casa sustentável que tem capacidade de armazenar mais de mil litros de água da chuva em Brusque

3. Câmara de Brusque aprova reajuste aos servidores, sem auxílio-alimentação para os vereadores

4. Prefeitura de Brusque explica motivo de não ter mais animais no Parque Leopoldo Moritz

5. Levantamento revela processos envolvendo agentes públicos de Brusque e região nos últimos cinco anos

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: