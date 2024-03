Empresária do Alto Vale do Itajaí morre atropelada; motorista fugiu sem prestar socorros

A empresária Joyce Plates Almeida, dona da Memi Salgados, morreu após ser atropelada no Centro de José Boiteux no fim da tarde desta sexta-feira, 29. O motorista, de acordo com informações da Polícia Militar, fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

Joyce caminhava às margens da via, em um local sem calçada, quando foi atropelada pelo automóvel não identificado. O Corpo de Bombeiros Voluntário de Ibirama foi até o local e tentou reanimar a vítima, mas o óbito foi declarado logo após, sendo a vítima encaminhada para a Polícia Científica.

A guarnição da Polícia Militar que estava em atividade e foi acionada realizou rondas por todo o perímetro, mas não localizou o suspeito.

Ela deixa esposo e três filhas.

