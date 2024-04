Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Vanderlei Adriano Bittelbrunn, 56

01/04: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Guarani, às 16h desta terça-feira, 2. Deixa uma filha enlutada.

