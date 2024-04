Ingressos para Criciúma x Brusque, volta da final do Catarinense, estão à venda

Estão à venda os ingressos para Criciúma x Brusque, jogo de volta da final do Campeonato Catarinense 2024. A partida começa às 16h30 deste sábado, 6, no estádio Heriberto Hülse. É possível adquirir antecipadamente no site Minha Entrada.

O ingresso custa R$ 200, com direito à meia-entrada, mas pelo site há taxa de 10%. Também haverá venda na bilheteria destinada ao visitante, no estádio Heriberto Hülse.

Há 1.922 bilhetes para a torcida do Brusque, sendo 1.153 inteiros e 769 em meia-entrada. Os portões abrem às 13h30.

Para ser campeão, o Brusque precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. Se vencer por um gol, levará a decisão aos pênaltis. Um empate dá o troféu ao Criciúma.

